Вирусолог назвал причину роста числа смертей от COVID-19 Вирусолог Чумаков: на рост числа смертей от COVID-19 мог повлиять погодный фактор

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинские сотрудники в госпитале

В России идет подъем заболеваемости COVID-19, поэтому возможен рост числа летальных исходов, рассказал в беседе с «360» вирусолог и доктор биологических наук Петр Чумаков. По его словам, на увеличении этого показателя могут сказаться и резкие погодные изменения. Вирусолог отметил, что осенняя погода внесла свой вклад в статистику смертей после коронавируса, способствуя снижению иммунитета у населения.

Резкие климатические изменения всегда выводят людей из равновесия, ослабляют здоровье. Особенно люди, которые относятся к группе риска, переносят любую инфекцию более тяжело. В том числе это может привести к смертельному исходу, — утверждает ученый.

По словам Чумакова, рост числа смертей происходит не из-за увеличения смертности от COVID-19, а из-за роста смертности после перенесенной инфекции. Эксперт также сообщил, что специалисты в текущий момент не наблюдают изменений в численности штаммов коронавируса.

Директор центра имени Н. Ф.Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что смертность от коронавируса в России за август выросла в три раза и в ближайшее время она способна увеличиться еще вдвое. Чтобы тенденция нарушилась, россиянам следует ревакцинироваться, отметил он.