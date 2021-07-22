Вирусолог назвал перспективное средство от COVID-19

В лечении коронавируса могут помочь лекарства на основе водной вытяжки растений. Об этом в интервью URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Вирусолог назвал вытяжку из чага средством с противовирусным эффектом, её свойства обсуждались в научной среде полгода назад.

Мы в лабораторных условиях перебрали несколько десятков растений и увидели очень хорошие эффекты. Если заходить далеко вперед, то можно на основе водных вытяжек начать создавать лекарства, — описал перспективы Чепурнов.

Но также он предупредил, что на исследования того, какие из природных компонентов подходят для создания лекарств, уйдёт много времени. Сейчас же необходимо доказать эффективность препаратов, уже себя хорошо проявивших, считает профессор.

Ранее Владимир Путин заявил, что защититься от пандемии COVID-19 поможет только вакцинация и об этом необходимо информировать граждан.