Вирусолог назвал особенности третьей волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/e36ceaea-8f99-11eb-bc47-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Третья волна пандемии коронавируса не приведёт к всплеску заболеваемости. Так считает вирусолог Алексей Аграновский.

Причина этого, по его словам, заключается в том, что гораздо больше людей, чем прежде, приобрели иммунитет.

Волна — это некий рост заболеваемости. Он может быть, но я не думаю, что это можно назвать волной. Она не будет сравнима с цифрами, которые были. Будет меньше, так как больше людей с иммунитетом в результате естественной перенесенной инфекции, вакцинации, — цитирует Аграновского URA.RU.

Ожидать третью волну стоит ближе к осени, предполагает учёный. Впрочем, утверждать однозначно профессор не стал: принято считать, что коронавирус ведёт себя, как остальные ОРВИ, однако он недостаточно изучен, чтобы утверждать это наверняка.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за поэтапного открытия границ с другими странами в Россию могут быть завезены новые штаммы коронавирусной инфекции. Такие опасения высказали медики.