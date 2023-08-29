Вирусолог назвал особенности новой волны COVID-19 Вирусолог Чепурнов: вариант коронавируса «эрис» активно вытесняет предыдущие

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Вариант коронавируса «эрис» активно вытесняет предыдущие, заявил Lenta.ru профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. По его словам, позитивным фактором является то, что «эрис» не показал отличий в патогенности и не представляет особенной опасности

Чтобы вытеснять предыдущие варианты, вирус должен иметь какие-то преимущества. Например, более высокую скорость распространения, меньшую дозу, необходимую для заражения. Но, поскольку каждый раз предполагается, что речь идет именно о первом, получается, что скорость распространения должна быть какой-то невероятной. Либо эволюция идет в сторону меньшей дозы для заражения. Других оснований вытеснения «эрисом» предыдущих вариантов я не вижу, — сказал вирусолог.

Однако он отмети, что тревожным можeт показаться тот факт, что сезонность самого вируса, о которой говорили ранее, на данный момент не прослеживается. Скорее, наблюдается доcтаточно четкая периодичность.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вариант «омикрон»-штамма коронавируса EG.5, иначе именуемый «эрис», не представляет большой угрозы. По его словам, этот вариант вируса демонстрирует такую же летальность, что и другие линии «омикрона», и идет на смену варианту ХВВ.1.5, или «кракену».