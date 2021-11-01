Вирусолог назвал опасный симптом при COVID-19

Смертельно опасным симптомом COVID-19 является понижение температуры тела. Как заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «Звезда», это значит, что организм не справляется с токсинами.

Если температура понижена, это значит, что организм не справляется с токсинами и с ответом на инфекцию. Этим пациентам требуется индивидуальный подход, нужно применение специальных препаратов, которые повышают резистентность. У них ещё может быть пониженное давление. Даже если всегда была гипертоническая болезнь, нужно откорректировать ещё гипотензивной терапией, — заявил он.

По словам Жемчугова, если температура окажется низкой после того, как её измерили три раза за пять минут, то это основание принимать серьёзные меры, поскольку симптом тревожный. Однако если болезнь протекает в лёгкой форме, то температура будет нормальной.

Он добавил, что самое тяжёлое течение COVID-19 начинается после падения температуры. Вирусолог предупредил, что такое состояние может быть у человека за несколько дней до смерти.

Он также отметил, что для измерения температуры тела лучше всего использовать ртутный термометр, потому что он самый точный.

Ранее главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заявила, что за четыре волны коронавируса симптоматика заболевания изменилась: сейчас степень поражения лёгких не всегда определяет тяжесть состояния пациентов.