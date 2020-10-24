Вирусолог назвал некоторых пациентов самым опасным источником СOVID-19

https://static.news.ru/photo/06a6cbaa-15d0-11eb-9c03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждане, переносящие коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) без симптомов, являются самыми опасными переносчиками COVID-19, считает руководитель отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев.

По мнению эксперта, называть данную категорию людей «переболевшими без симптомов» неверно, так как они являются здоровыми носителями вируса и «вирусовыделителями», то есть могут инфицировать других. Специалист добавил, что в их организме СOVID-19 сформировал латентную форму недуга, пишет «Парламентская газета».

Переболевшие корью никого не заражают, а они (переболевшие COVID-19 без симптомов. — NEWS.ru) заражают коронавирусом, — отметил Зуев.

Учёный считает, что такие носители COVID-19 «являются скрытыми и неконтролируемыми источниками заражения».

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 16 521 случай COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 1 497 167 человек. Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 296 пациентов. Общее число летальных исходов в стране достигло 25 821. Количество выздоровевших увеличилось на 11 567 человек — до 1 130 818.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что коронавирусная инфекция не отпустила и до сих пор представляет серьёзную угрозу. При этом он отметил, что правительство не планирует вводить жёсткие ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Он предложил работодателям выработать корпоративные меры по борьбе с коронавирусом и призвал тщательно следить за соблюдением ограничительных мер.