Вирусолог назвал места для безопасной встречи Нового года

https://static.news.ru/photo/47705c86-3e03-11eb-8958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал безопасные места для встречи Нового года в период пандемии COVID-19.

По его словам, говорить об улучшении ситуации с коронавирусом пока нельзя.

Показатели распространения коронавирусной инфекции, выявления новых случаев значительно превосходят то, что было летом. Пандемия находится на другом этапе своего развития, — отметил Викулов в эфире НСН.

Эксперт также добавил, что большинство жителей России за декабрь встретятся с коронавирусом. Определить плато можно будет только после того, как зафиксируется снижение новых случаев заболевания и летальности. Данный процесс должен быть стабильным, наблюдаться более недели, подчеркнул Викулов.

Вирусолог также обратил внимание на тот факт, что в некоторых регионах России наблюдался дефицит коечных мест для госпитализации больных COVID-19. В настоящее время многие врачи уходят со своих должностей из-за тяжёлой работы. Рост зарплат медиков не позволяет быстро найти достойную замену.

Что касается встречи Нового года — Викулов рекомендовал россиянам уехать за город и отметить праздник на свежем воздухе в окружении только самых близких людей.

Медики выявили в РФ 27 328 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. За всё время пандемии заразились 2 681 256 граждан. Из них скончался 47 391 (450 за минувшие 24 часа), выздоровели 2 124 797 (18 562).

Количество активных случаев — 509 068. Из московских больниц после исцеления от COVID-19 выписали 4932 пациента. Всего в столице за время пандемии поправились 534,5 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы готовы ужесточить ограничительные меры в городе для сдерживания коронавируса только в том случае, если система здравоохранения не будет справляться с притоком новых пациентов, заявил Сергей Собянин. При этом он отметил, что у Москвы ещё остаётся «большой запас прочности» в борьбе с пандемией коронавируса.