Вирусолог назвал характерный симптом оспы обезьян Вирусолог Чумаков назвал появление гнойников характерным симптомом оспы обезьян

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Начальные проявления оспы обезьян во многом схожи с симптомами других вирусных заболеваний, однако отличительной особенностью этого недуга являются гнойники, заявил вирусолог Петр Чумаков. По его мнению, кожные высыпания сложно спутать с чем-то еще, пишет Lenta.ru.

Когда появляются кожные высыпания, их сложно спутать с чем-то еще. Для того же коронавируса нехарактерно, но при нем бывает, конечно, мелкая сыпь на коже. Но все таки для оспы обезьян характерны гнойнички, которые прорываются, — уточнил Чумаков.

При этом он предупредил, что заражение оспой обезьян происходит в основном при тесном контакте с больным.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание. Чаще всего оно передается людям от диких животных — таких как грызуны и приматы. Среди симптомов заболевания — головная боль, лихорадка, боли в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Не исключены кожные высыпания на лице и теле.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число подтверждённых случаев обезьяньей оспы в мире превысило 3,2 тысячи. Он подчеркнул, что такое количество заболевших появилось за шесть недель с момента получения информации о трёх заболевших в Великобритании.