Вирусолог назвал «долгоиграющие» последствия COVID-19 Вирусолог Чумаков назвал депрессию и тромбоз последствиями COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия COVID-19 продемонстрировала долговременное негативное влияние на здоровье, заявил Lenta.ru биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. Последствия, по его словам, разнообразны: от неврологических и психиатрических проявлений, например, депрессии, до тяжелых органических нарушений вроде инсультов или параличей.

Если человек перенес тяжелую форму, то у него очень сильно поражена сосудистая система и возникают множественные неожиданные тромбозы. У людей пожилого возраста очень сильно осложняются атеросклеротические повреждения сосудов, это тоже приводит к повышению частоты тромбозов, — добавил он.

Ранее главный медицинский сотрудник австралийского штата Квинсленд доктор Джон Джеррард сообщил, что термин «затяжной COVID-19» вводит людей в заблуждение. Исследование, как он уточнил, показало, что симптомы коронавирусной инфекции не отличаются от длительных эффектов других респираторных болезней. При этом некоторые пациенты раскритиковали выводы врачей и заявили, что COVID-19 резко повлиял на их здоровье.

До этого работа специалистов Института показателей и оценки здоровья США выявила, что распространение COVID-19 привело к снижению средней продолжительности жизни на 1,6 года в течение 2020–2021 годов. Ученые констатировали, что времена пандемии стали переломными после десятилетий, когда фиксировался рост продолжительности жизни людей.