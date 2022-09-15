Вирусолог назвал доказательство лабораторного происхождения COVID-19 Вирусолог Нетесов: лабораторное происхождение COVID основано на отсутствии источника вируса в природе

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Главным основанием лабораторного происхождения нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, является отсутствие до сих пор достоверной информации о его природных резервуарах, заявил в беседе с NEWS.ru академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов. Он также напомнил, что в настоящее время идет минимум два параллельных расследования источника этого вируса — в Сенате США и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Приведу одно и пока самое главное основание: когда возникла вспышка атипичной пневмонии в 2003 году, природный источник вируса нашли в течение трех месяцев. Далее его только подтверждали многочисленными доказательствами, причем это сделали очень быстро и очень надежно. Природный источник нового коронавируса не могут найти до сих пор, хотя прошло уже два года и девять месяцев. Это главный довод в пользу того, что он, все-таки, не природный. Остальные основания — либо очень специфические, либо пока остаются предположениями, — отметил Нетесов.

Вирусолог добавил, что к тем же вирусам гриппа подобных вопросов нет, так как их природный резервуар известен — водоплавающие птицы, кроме того, «есть куча восприимчивых к нему диких и домашних животных и птиц».

Вирусы гриппа эволюционируют постепенно. В новых штаммах 2022 года ученые находят более 99% геномов вирусов прошлого года. У коронавируса геном ближайшего природного родственника отделен от генома человеческого патогена минимум 4%, а это очень много. То есть, ближайший природный родственник SARS-CoV-2 похож на него только на 96%, — подытожил Нетесов.

Так ученый прокомментировал статью в медицинском журнале Lancet, чьи эксперты не исключили искусственной природы SARS-CoV-2. В материале также отмечалось, что независимым ученым не удалось провести расследование в американских лабораториях.