Вирусолог назвал дату высшего подъёма коронавируса в России

Рост заболеваемости коронавирусом будет набирать обороты ещё ближайшие две недели и пик его придётся на 7 ноября. Такое мнение высказал вирусолог Анатолий Альтштейн.
Доктор медицинских наук помимо прочего объяснил рост заболеваемости ещё и тем, что в стране увеличиваются объёмы проводимого тестирования.
В результате диагностируются и включаются в статистику те, у кого инфекция есть, но симптомов нет, — пояснил «Известиям» специалист.
Поэтому вирусолог призвал не вдаваться в панику, тем более, что российские учёные вполне успешно работают над вакциной и лекарствами от коронавируса. К тому же, подавляющее большинство заражённых, включая детей, легко справляется с болезнью.
Вирусолог уверен, что россияне выдержат эту эпидемию.
Нужно вести себя максимально спокойно, понимать, что перед нами не чума и мы эту инфекцию переживем... Человечеству гибель не грозит, и нашей стране тоже, — выразил своё мнение доктор.
Остановить вспышку заболеваемости, по мнению врача, может соблюдение мер личной безопасности, таких, как соблюдение дистанции, ношение масок и прочее.
Накануне «Сбер» дал свой прогноз пика заболеваемости коронавирусом. Специалисты назвали 12 ноября датой пика заболеваемости с суточным приростом до 19 тыс. человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что распространение коронавирусной инфекции в России подходит к своему пику. К такому выводу пришли исследователи научной лаборатории «Моделирование социально-экономических систем» Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.