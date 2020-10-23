Вирусолог назвал дату высшего подъёма коронавируса в России

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Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал возможный перевод школ на дистанционное обучение из-за коронавируса. Полного перевода не будет, так как в школах нет вспышек коронавируса, также не планируется перенос сроков ЕГЭ.

Кравцов в эфире телеканала «Россия 1» назвал ситуацию «абсолютно управляемой», даже несмотря на то что в трёх регионах на неделю продлены осенние каникулы для воспрепятствования распространению коронавируса. В этих случаях...