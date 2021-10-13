Инфекционист Тимаков: коронавирус останется с нами навсегда

Новая коронавирусная инфекция останется с человечеством навсегда. Такой прогноз дал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он считает, что в итоге COVID-19 переболеют все, и в будущем это будет обычное сезонное заболевание, пишет РИА Новости.

Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и всё население, в любом случае вирус останется, — сказал он на пресс-конференции.

По мнению Тимакова, сейчас стоит вопрос о скорости изменчивости коронавируса в дальнейшем. Он убеждён, что в будущем всё равно будут волны коронавируса, когда каждые полгода-год у людей будет снижаться иммунитет. В результате население всё равно будет заболевать этим или другим штаммом COVID-19, как болеет гриппом раз в три-четыре года, только с другими сроками.

Сейчас у нас растянутая по времени третья волна. И большая часть населения, в том числе и детского населения, проконтактирует с этим новым штаммом коронавируса. От «дельты» дети сейчас болеют чаще, — сказал Тимаков.

По его словам, когда у детей сформируется иммунитет, то для нового поколения это будет как «обычный сезонный коронавирус».

Вирусолог также подчеркнул важность «клеток памяти», которые «обучаются» при каждой встрече с коронавирусом. Соблюдая сейчас масочный режим, люди тем самым дают своему организму маленькую вирусную нагрузку. По сути, это аналог вакцинации, то есть обучение организма к встрече с различными штаммами коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России снова был побит рекорд по смертности от коронавирусной инфекции. За 24 часа от COVID-19 скончались 984 пациента, количество умерших за пандемию достигло 219 329 человек.