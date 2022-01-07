Вирусолог исключил рост заболеваемости COVID-19 в РФ после праздников

Врач-вирусолог Владислав Жемчугов заявил, что после новогодних праздников в России исключён подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, этому способствует в том числе погода, сообщает ТАСС.

Нет, не может быть. Мороз на улице, люди празднуют, никто не заразится, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъёма заболеваемости, — подчеркнул специалист.

Жемчугов добавил, что в настоящее время заражаются те люди, которые не вакцинировались, либо давно переболели. При этом в течение текущего года пандемия завершится, считает вирусолог.

Ранее стало известно, что заболевание COVID-19 не ведёт к преждевременному старению. Утверждения подобного толка безосновательны и требуют подтверждений. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, чтобы это доказать, необходимо провести больше исследований и расширить статистическую базу.