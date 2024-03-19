Вирусолог допустила появление неизвестных науке вирусов из вечной мерзлоты Ученая Малинникова: таяние вечной мерзлоты высвободит множество вирусов

Таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления может высвободить замороженные в них вирусы и бактерии, в том числе и ранее неизвестные науке, заявила в беседе с «Общественной службой новостей» доктор медицинских наук Елена Малинникова. По ее словам, это происходит уже сейчас. В качестве примера ученая привела сибирскую язву.

Мы знаем, что сибирская язва просыпается тогда, когда сходит часть мерзлоты и освобождаются штаммы. Конечно же, такие вирусы уже существовали в человеческой популяции и у части людей, возможно, будет сохраняться какой-то иммунитет, — сказала она.

При этом она подчеркнула, что адаптироваться к новым условиям размороженный вирус будет довольно медленно, а наличие вакцины и человеческий иммунитет вполне способны не дать ему этого сделать.

Малинникова уточнила, что о многих замороженных вирусах на сегодняшний день уже известно. Во время пандемии Испанского гриппа 1918-1920 годов многие погибшие от болезни были погребены в мерзлых грунтах, а к концу столетия во время оттаивания ученые выяснили, что спровоцировал «испанку» вирус гриппа H1N1, от которого сейчас существуют лекарства.

Ранее сообщалось, что потеплению на планете способствуют выбросы метана на крупных свалках бытовых отходов. Анализ спутниковых данных показывает, что очаги чаще фиксируются в странах Южной Азии, а также Аргентине и Испании. Ученые уже бьют тревогу из-за неутешительных прогнозов: к 2050 году по мере роста городского населения выбросы от неуправляемых свалок могут удвоиться, «сводя на нет шансы избежать климатической катастрофы».