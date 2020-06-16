Вирусолог допустил новую вспышку коронавируса из-за открытия летних кафе

https://static.news.ru/photo/ddd899be-afcd-11ea-ab3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие летних веранд в заведениях общепита Москвы может спровоцировать новую вспышку заболевания, если не подойти к работе таких предприятий со всей ответственностью. Об этом предупредил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, в целях безопасности следует предпринять ряд мер. Среди них — внедрение доставки заказов на дом и обеспечение социальной дистанции не менее полутора-двух метров.

В тех странах, где не соблюдается дистанция, выявляются новые случаи инфицирования и заболевания людей. <...> То, что происходит в ресторанах, — это ответственность не только самих людей, но и тех ресторанов, где не соблюдаются меры социального дистанцирования, — заявил Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вирусолог добавил, что опасность для посетителей могут представлять не только другие гости заведений, но и персонал, если работодатель не обеспечил должную проверку сотрудников.

Летние веранды заведений общепита открылись в столице с 16 июня после нескольких недель ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В общей сложности начали работу около трёх тысяч таких кафе. Основное условие — соблюдение требований Роспотребнадзора. Обязательными стали наличие средств дезинфекции и индивидуальной защиты, контроль за температурой сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции между столиками.

Наличие защитных масок у сотрудников, а также соблюдение социальной дистанции на летних верандах в Москве, как писал NEWS.ru, будут фиксировать с помощью видеонаблюдения и квадрокоптеров. За несоблюдение требований обещают штрафовать.

16 июня также возобновили работу музеи, выставочные залы и зоопарки, а кроме того возобновили плановый приём пациентов стоматологические клиники.