Вирусолог дал неутешительный прогноз по срокам окончания пандемии COVID-19

Мир продолжит жить в условиях пандемии коронавируса ещё три года, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова профессор Михаил Щелканов. Эксперт отметил, что многое будет зависеть от скорости роста коллективного иммунитета. А также — будет ли коллективный иммунитет «поспевать» за мутациями COVID-19, заключил учёный.

Надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать ещё в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год. Но всё будет во многом определяться тем, как быстро будет подрастать наш уровень коллективного иммунитета, — рассказал Щелканов.

Специалист признался, что в каждом регионе мира есть свои особенности, которые могут повлиять на развитие определённых сценариев, но прогноз основан на общем многолетнем тренде.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал врачебную практику по использованию кроверазжижающих препаратов при лечении пациентов с лёгким течением коронавируса. Он пояснил, что, согласно рекомендациям Минздрава РФ, такие действия противопоказаны, так как у людей может начаться кровоизлияние в мозг и желудок.

Он привёл в пример документ, где сказано, что любые препараты для профилактики тромбозов при коронавирусе назначаются индивидуально. Он назвал действия врачей, которые противоречат данным рекомендациям, халатными.