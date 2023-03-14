Вирусолог допустил возможность «неприятных» мутаций коронавируса Вирусолог Чепурнов допустил возможность «неприятных» мутаций коронавируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В будущем возможны «неприятные» мутации COVID-19 или его рекомбинации с другими штаммами, рассказал НСН вирусолог Александр Чепурнов. Он выразил надежду на то, что этого не произойдет, а также подчеркнул, что на данный момент говорить о победе над коронавирусом еще рано. При этом эксперт отметил, что время COVID-19 станет аналогом гриппа и не будет приносить столько проблем, сколько приносил раньше.

Коронавирус теперь надолго останется с нами. Выглядеть он будет так же, как выглядит сегодня. Другое дело, что он теперь не причинит таких тотальных неприятностей и перейдет в разряд аналогов гриппа. При этом нельзя исключать возможность неприятных мутаций и рекомбинации с другими вариантами коронавируса. Будем надеяться, что этого не произойдет, — считает Чепурнов.

Эпидемиолог Геннадий Онищенко добавил, что антиковидные меры пока не следует отменять. По его словам, их действие должно продолжаться, поскольку в некоторых странах мира ситуация с коронавирусом продолжает оставаться непростой.

Иммунолог Владислав Жемчугов ранее заявил, что в России количество заболевших COVID-19 в десять раз больше числа людей с выявленным коронавирусом, однако никакой трагедии в этом нет. По его словам, это «подарок природы», потому что люди получают «живую вакцину». Эксперт отметил, что в подобных показателях статистики нет ничего плохого, ведь люди не обращаются к врачу при легкой форме заболевания.