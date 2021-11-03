Вирусолог Чумаков: каждая новая волна COVID-19 будет хуже предыдущей

Волны пандемии коронавируса будут повторяться, и каждая новая будет сильнее предыдущих. Такое мнение высказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр Чумаков эфире «Радио России».

Эти волны будут продолжаться. Мы уже видим, что с определённой периодичностью они возникают. И что более всего настораживает, то, что каждая следующая волна в какой-то мере хуже, чем предыдущая, — заявил Чумаков.

Вирусолог добавил, что выступает за принудительную вакцинацию, поскольку для улучшения эпидемиологической ситуации необходимо, чтобы привились 80% населения. По словам Чумакова, «про это надо кричать».

Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать, — пояснил он.

Ранее эксперт высшей школы управления здравоохранением Артём Гиль пояснил, как привитый от коронавируса Валерий Гаркалин оказался в реанимации. По словам специалиста, такие примеры есть и ещё будут, потому что ни одна вакцина не даёт стопроцентной защиты от инфекции.