https://static.news.ru/photo/19460324-64a1-11ea-807c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adisorn Chabsungnoen/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский вирусолог, боровшийся против лихорадки Эбола, рассказал, как можно победить пандемию коронавируса. Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов рассказал, что известно на данный момент.

Институт на данный момент разрабатывает вакцину от коронавируса. Уже известны достоверные факты о распространении инфекции. В частности, смертельные последствия вирус преимущественно имеет для пожилых людей, пишет «КП-Новосибирск».

Это объясняется изношенностью организма, угасанием иммунной системы. В то же время отдельные люди невосприимчивы к носителям вирусов и могут вообще не заразиться инфекцией. Если вирус не имеет возможности «расползаться» по организму, то он вскоре уходит, считает специалист.

Чепурнов положительно отозвался о создании китайцами программы на телефонах не только граждан страны, но и всех, кто там находится. В этом приложении стекаются данные о владельце телефона. В частности, это информация из больниц, аэропортов. Так, приехавший в Китай и находящийся на карантине человек обозначен в данной программе жёлтым цветом. Данное приложение не очень приятно, но позволяет быстрее бороться с заболеванием.

В качестве мер профилактики эксперт порекомендовал мыть руки с антибактериальным мылом после каждого посещения массовых мест и пользоваться маской.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что версия о распространении коронавируса по «поясу смерти» (40 градус северной широты) не имеет научных оснований. По его словам, развитие вируса не связано с географическим положением.