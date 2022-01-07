Вирусолог Альтштейн предсказал в РФ до 100 тысяч заболеваний COVID в сутки

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн считает, что когда новый штамм коронавируса «омикрон» начнёт доминировать в России, количество выявленных случаев заболевания может превысить 100 тысяч ежесуточно, передаёт URA.RU. Нынешнее снижение смертей и заболеваемости, по его словам, связано со штаммом «дельта».

Мы все ещё имеем дело со штаммом «дельта», который снижается и по заболеваемости, и по летальности. Я думаю, что и дальше эти показатели будет уменьшаться, но придет «омикрон» <....> там будут сотни тысяч, но это зависит от качества диагностики, — сказал Альтштейн.

Свой прогноз он объяснил на примере распространения нового штамма в Великобритании. Сейчас там, по словам вирусолога, благодаря хорошим возможностям диагностики, выявляется до двухсот тысяч заболеваний в день. При этом страна в два с половиной раза меньше, чем Россия.

Ранее российские учёные рассказали, что в случае попадания новых штаммов коронавируса в животную среду могут произойти серьёзные мутации вируса и возникнуть новые вспышки заболевания.

Как предположили китайские учёные, штамм «омикрон» как раз мог произойти не от человека, а от мышей. По их мнению, грызуны могли заразиться коронавирусной инфекцией от человека, однако в дальнейшем вирус начал мутировать в организме животных. Это привело к образованию нового штамма, которым заразились люди.