https://static.news.ru/photo/0e32eefa-36c2-11ea-9736-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что в большинстве уголовных дел, возбуждённых по жалобам на врачебные ошибки, вина медработников отсутствует.

Он отметил, что за девять месяцев 2019 года в ведомство поступило около пяти тысяч обращений о происшествиях в медицинской сфере. Однако далеко не во всех случаях речь идёт о преступлениях. Заявители нередко жалуются на волокиту, затянутые расследования, что затрудняет установление всех обстоятельств произошедшего.

Из всех возбуждённых уголовных дел в отношении медиков в суды была направлено лишь шестая часть — 260. Обвиняемыми по ним стали 292 медработника.

Остальные обоснованно прекращаются из-за установления некриминального характера врачебной ошибки, — рассказал Бастрыкин «Российской газете».

Ранее NEWS.ru писал, что Росздравнадзор назвал число россиян, которые становятся жертвами врачебных ошибок. По данным ведомства, из 28 млн случаев госпитализации на них приходится 2-3 млн.