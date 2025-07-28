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28 июля 2025 в 16:05

Винтажный цветок, который снова в моде: с ним сад стал в 100 раз уютнее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мальва снова набирает популярность среди дачников. Этот высокий яркий цветок придает участку уют деревенского сада и отлично сочетается с другими растениями.

Мальва легко выращивается из семян, не боится засухи и любит солнечные места. Лучше всего смотрится вдоль забора, стены или на заднем плане клумбы. Цветет долго, радуя оттенками розового, малинового, белого и фиолетового. Подходит и для деревенского сада, и для модного натуралистичного стиля. Главное — не сажать в слишком влажной тени и подвязывать к опоре, если сорт высокий. Зимует без укрытия, а самосевом дает новые ростки.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

цветы
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сады
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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