Винтажный цветок, который снова в моде: с ним сад стал в 100 раз уютнее

Винтажный цветок, который снова в моде: с ним сад стал в 100 раз уютнее

Мальва снова набирает популярность среди дачников. Этот высокий яркий цветок придает участку уют деревенского сада и отлично сочетается с другими растениями.

Мальва легко выращивается из семян, не боится засухи и любит солнечные места. Лучше всего смотрится вдоль забора, стены или на заднем плане клумбы. Цветет долго, радуя оттенками розового, малинового, белого и фиолетового. Подходит и для деревенского сада, и для модного натуралистичного стиля. Главное — не сажать в слишком влажной тени и подвязывать к опоре, если сорт высокий. Зимует без укрытия, а самосевом дает новые ростки.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.