Виновных в гибели 89 военных РФ в Макеевке привлекут к ответственности

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В связи с гибелью 89 российских военных в Макеевке продолжается расследование, по итогам которого виновных привлекут к ответственности, передает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова. По его словам, сейчас принимаются меры, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, — заявил Севрюков.

Ранее Севрюков заявил, что основной причиной трагедии стало массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету. ВСУ удалось запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для последующего нанесения удара. В ведомстве уточнили, что в результате удара ВСУ погибло 89 российских военных.

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военных в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО.