Виновных в гибели 63 иркутян от «Боярышника» осудили на 9 лет колонии

https://static.news.ru/photo/8389204a-e6e7-11ea-a25c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Иркутске вынес приговор виновным в гибели 63 человек, отравившихся «Боярышником» в декабре 2016 года. Экспертиза показала, что содержание метанола в жидкости составляло от 50% до 90%.

Приговор оглашался пять дней. Фигуранты получили от семи до девяти лет колонии общего режима.

Как уточняет «Интерфакс», Сулейман Рустамов и Рахман Мехдиев получили по девять лет лишения свободы, Юлия Мелентьева — 8,5 года, Сеймур Алиев — восемь лет, Заур Абилов и Светлана Красноярова — по 7,5 года, Анар Бабаев — семь лет колонии. Все они признаны виновными по статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более человек».

Уголовное дело начали рассматривать в октябре 2018 года. Всё это время один из обвиняемых — предприниматель Мехдиев — находился под стражей, остальные — под подпиской о невыезде и под домашним арестом.

По данным следствия, в декабре 2017 года Мехдиев купил у таксиста Рустамова метиловый спирт, разлил его в 870 бутылок с этикеткой «Боярышник» по 250 мл и отдал на продажу в свой павильон продавщице Мелентьевой. После употребления этой жидкости умер 61 человек.

У этого же таксиста метанол приобрели Алиев и Бабаев. Свой товар они также разлили по бутылкам и продали администратору минимаркета Абилову, где продавщицей была Красноярова. От употребления этой партии «Боярышника» умерли две женщины.

Незамерзающая стеклоомывающая жидкость для автомобилей из метилового спирта (метанола) является сильным ядом и запрещена к использованию в бытовых целях. Как стало известно, таксист приобрёл ядовитую жидкость якобы для использования в автохозяйстве у работника одного из предприятий Иркутска.

Ранее NEWS.ru писал, что продажи спиртосодержащих настоек снова растут в российских аптеках. Спрос в денежном выражении вырос на 38%. Участники алкогольного рынка полагают, что к покупке «Боярышника», «Пустырника», «Валерианы» и других настоек россиян подтолкнули ограничения на продажу алкоголя во время самоизоляции в некоторых регионах РФ. Фармацевты связывают повышенный спрос на настройки с дефицитом антисептических средств и повышенной тревожностью жителей России на фоне пандемии коронавирусной инфекции.