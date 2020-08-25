Виновных в гибели 63 иркутян от «Боярышника» осудили на 9 лет колонии

Суд в Иркутске вынес приговор виновным в гибели 63 человек, отравившихся «Боярышником» в декабре 2016 года. Экспертиза показала, что содержание метанола в жидкости составляло от 50% до 90%.
Приговор оглашался пять дней. Фигуранты получили от семи до девяти лет колонии общего режима.
Как
Уголовное дело начали рассматривать в октябре 2018 года. Всё это время один из обвиняемых — предприниматель Мехдиев — находился под стражей, остальные — под подпиской о невыезде и под домашним арестом.
По данным следствия, в декабре 2017 года Мехдиев купил у таксиста Рустамова метиловый спирт, разлил его в 870 бутылок с этикеткой «Боярышник» по 250 мл и отдал на продажу в свой павильон продавщице Мелентьевой. После употребления этой жидкости умер 61 человек.
У этого же таксиста метанол приобрели Алиев и Бабаев. Свой товар они также разлили по бутылкам и продали администратору минимаркета Абилову, где продавщицей была Красноярова. От употребления этой партии «Боярышника» умерли две женщины.
Незамерзающая стеклоомывающая жидкость для автомобилей из метилового спирта (метанола) является сильным ядом и запрещена к использованию в бытовых целях. Как стало известно, таксист приобрёл ядовитую жидкость якобы для использования в автохозяйстве у работника одного из предприятий Иркутска.
Ранее NEWS.ru писал, что продажи спиртосодержащих настоек снова растут в российских аптеках. Спрос в денежном выражении вырос на 38%. Участники алкогольного рынка полагают, что к покупке «Боярышника», «Пустырника», «Валерианы» и других настоек россиян подтолкнули ограничения на продажу алкоголя во время самоизоляции в некоторых регионах РФ. Фармацевты связывают повышенный спрос на настройки с дефицитом антисептических средств и повышенной тревожностью жителей России на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен