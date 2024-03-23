«Виновных казнить»: Костомаров жестко отреагировал на теракт в «Крокусе» Костомаров: виновные в теракте в «Крокус Сити Холле» заслуживают казни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью минимум 140 человек в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он назвал случившееся ужасным. По его словам, виновные заслуживают казни.

Соболезнуем родным и близким… Это ужасно… Виновных казнить, нельзя помиловать! — написал чемпион.

Ранее белорусский музыкант Сергей Пархоменко (рэпер Серега) выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле», где террористы расстреляли сотни людей. Он призвал найти заказчиков этого страшного преступления, а также сплотиться против коллективного Запада, который по его словам превратился в «четвертый рейх».

Как считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, мир должен осудить теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в полной мере. По ее словам, нападение является заказом против России. Она отметила, что случившееся в производит впечатление организованного преступления, которое «имеет политические основания за спиной».

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, около 140 человек стали жертвами теракта, еще минимум столько же госпитализированы.