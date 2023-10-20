«Виновного уже назначили»: Коц о подрыве Balticconnector Военкор Коц: Россию обвинят в утечке на газопроводе Balticconnector

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запад может обвинить Россию в подрыве газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Он также считает, что США вскоре заявят о «доказательствах» причастности РФ к утечке, но не покажут их.

Надо ли говорить, что виновного там уже назначили? Засекаем, через сколько дней Вашингтон заявит, что у него есть доказательства. Но он их никому не покажет, — написал Коц.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что российским судам могут закрыть проход по Балтийскому морю, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector. Пока же, по его словам, таких дискуссий не ведется, так как для выводов необходимо дождаться результатов расследования.

Расположенный между Финляндией и Эстонией подводный газопровод Balticconnector до этого перекрыли из-за возможной утечки. Оператор зафиксировал стремительное падение давления. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.

Позднее стало известно, что МИД Финляндии по дипломатическим каналам контактировал с Россией и Китаем после повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между скандинавской страной и Эстонией. Отмечается, что Хельсинки уведомили Министерство иностранных дел РФ о серьезности аварии и проведении проверки. У КНР Финляндия просила помощи в установлении контакта с судном Newnew Polar Bear, которое могло иметь отношение к аварии.