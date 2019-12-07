https://static.news.ru/photo/4e0b771a-1929-11ea-9512-fa163e074e61_660.jpg Фото: public79858706/vk.com

Спровоцировавший ДТП со множеством пострадавших детей и погибшей женщиной водитель отказался проходить медосвидетельствование. Ранее его уже лишали водительских прав.

Водитель Toyota, создав помехи для движения других автомобилей, столкнулся с Audi, который выехал на тротуар и сбил десятерых девятиклассников и двух сопровождавших их учителей, сообщили агентству «РИА Новости» в региональном управлении ГИБДД.

Одна из женщин погибла, остальные пострадали.

От прохождения медэкспертизы виновник аварии, который уже лишался прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отказался, информирует РИА Новости.

Это может грозить ему штрафом в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее News.ru писал, что водитель, который 7 декабря въехал на машине в вестибюль станции МЦК «Окружная» в Москве и сбил насмерть трёх человек, арестован на два месяца.