Виновник ДТП на Севастопольском проспекте был под наркотиками

Фото: АГН «Москва»

Виновник ДТП на Севастопольском проспекте, в котором пострадали восемь человек, включая одного ребенка, находился в состоянии наркотического опьянения, сообщили в прокуратуре Москвы. В Telegram-канале ведомства уточнили, что против 31-летнего мужчины завели уголовное дело по статье 264 УК России (нарушение правил ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью человека). Теперь ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Инцидент произошел 5 января.

31-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения. После совершения ДТП на Севастопольском проспекте он был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе Управления МВД по Дагестану сообщили, что в Махачкале бывшего председателя правительства республики Магомеда Абдулаева сбил автомобиль. Пострадавший был доставлен в больницу, где позднее скончался.

3 января два человека стали жертвами ДТП с участием грузового автомобиля и кроссовера Toyota в Башкирии. По предварительным данным, причиной аварии стали непогода и плохая видимость.