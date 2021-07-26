«Виновато государство»: экс-адвокат Багдасарян о дорожных штрафах блогеров

Бывший адвокат стритрейсера Мары Багдасарян Давид Кемулария в разговоре с NEWS.ru обвинил государство в недостаточных мерах по борьбе с нарушениями на дороге. По его словам, это приводит к появлению большого количества штрафов у популярных блогеров.

Я считаю, что виновато здесь государство, потому что своевременно не принимаются меры. А когда меры не принимаются, у людей появляется чувство безнаказанности. Этот вопрос очень чувствительный, его надо регулировать. Потому что человек, который обладает десятками машин, нарушает годами, и ничего не происходит — это ненормально, — подчеркнул он.

Он отметил, что речь идёт о существенных нарушениях, таких как превышение скорости на 60 км/ч и выше. Отдельно он обратил внимание на нарушения, связанные с использованием парковки для инвалидов. Он уверен, что действующий штраф в пять тысяч рублей за подобное нарушение, который равен штрафу за неоплаченную парковку, несоразмерен поступку. Юрист призвал увеличить санкцию до 500 тысяч рублей.

Также адвокат прокомментировал дело блогера Гусейна Гасанова, которого на полтора года лишили водительских прав из-за отказа от прохождения медосвидетельствования.

Я считаю, что перед законом все равны и должны отвечать в рамках закона и по закону. Если человек отказался исполнять требование о прохождении медосмотра, он должен быть рассмотрен в рамках его административного дела и наказан в рамках административного законодательства. А блогер это, депутат, мэр или адвокат — это роли не играет, второстепенный вопрос. Есть закон, который должен соблюдаться и исполняться, — сказал юрист.

7 июля Гасанова остановили сотрудники ДПС: проверяя его документы, они заподозрили, что Гусейн находился за рулём своей Lamborghini Urus в состоянии алкогольного опьянения. Как и рэпер Элджей, Гасанов отказался проходить медицинское освидетельствование. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол. 26 июля его на полтора года лишили водительских прав и заставили выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Гусейн Гасанов — популярный блогер и обладатель целой коллекции роскошных автомобилей. На его YouTube-канал подписаны 1,37 млн человек, в то время как Instagram насчитывает более 17 млн подписчиков.