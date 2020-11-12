Винокур объяснил «смену» отчества Жванецкого на могиле

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В школах Москвы ноябрьских каникул в 2020 году не будет, так как октябрьские каникулы были двухнедельными и прошли во всех школах в одно и то же время.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки. Осенние каникулы, по решению мэра города Сергея Собянина, прошли во всех столичных школах одновременно в период...