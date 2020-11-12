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Винокур объяснил «смену» отчества Жванецкого на могиле

12:50, 12 ноября 2020 29
Владимир Винокур Владимир Винокур Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Жванецкий при жизни использовал отчество Михайлович в качестве русской версии еврейского имени отца, рассказал Владимир Винокур.

Михайлович — по-еврейски Маньевич,подчеркнул Винокур порталу Sobesednik.ru.

Поклонники Жванецкого удивились отчеству Маньевич на могиле сатирика после похорон. Однако Винокур отметил, что всю историю отчества знал только Жванецкий и при жизни мало об этом рассказывал.

Сатирик умер 6 ноября, 9 ноября его похоронили на Новодевичьем кладбище.

NEWS.ru собрал лучшие цитаты Жванецкого в материале.
 

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