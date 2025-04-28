Вино философов: секреты хереса, который покорил всех гурманов мира

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Испанское золото в бокале: что такое херес, как его правильно пить и чем закусывать

Херес — одно из самых загадочных и благородных вин Испании, с богатой историей и уникальным вкусом. Его называют вином философов за сложный характер и многогранные оттенки. Но как правильно пить херес, с чем сочетать и почему его так ценят гурманы? Разобрались во всем по порядку.

Что такое херес?

Херес (Jerez) — это крепленое вино, производимое исключительно в треугольнике испанских городов: Херес-де-ла-Фронтера, Санлукар-де-Баррамеда и Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Вино чаще всего создается на основе белого винограда «паломино», иногда используются сорта «педро хименес» и «москатель». Также херес проходит уникальную систему выдержки солера, когда более молодые вина добавляются к старым, обеспечивая сложность вкуса и гарантируя качество.

Виды хереса

Fino («Фино») — сухой, легкий, с тонкими миндальными и травяными нотами. Выдерживается под пленкой дрожжей, которая защищает вино от окисления. Крепость 15–16%.

Manzanilla («Мансанилья») — разновидность Fino, производимая исключительно в Санлукар-де-Баррамеда. Имеет более свежий и солоноватый вкус.

Amontillado («Амонтильядо») — золотистый напиток с ореховыми и карамельными оттенками. Частично окисленный, крепость 16–18%.

Oloroso («Олоросо») — насыщенный, темный, с выраженным ароматом грецкого ореха, сухофруктов и специй. Крепость 17–22%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Испанское золото в бокале: что такое херес, как его правильно пить и чем закусывать

Pedro Ximénez («Педро Хименес») — сладкий, почти сиропообразный напиток с нотами изюма, инжира и шоколада.

Sherry Cream («Крем») — богатый, сладкий вид хереса, созданный путем купажирования Oloroso с небольшим количеством Pedro Ximénez. Бархатистый, десертный напиток с глубоким карамельно-ореховым вкусом и шелковистой текстурой.

Как правильно пить херес?

Температура подачи — ключ к раскрытию вкуса:

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сухие сорта (Fino и Manzanilla) пьют охлажденными до 6–8C;

Amontillado и Oloroso — 10–14C;

сладкие виды (Pedro Ximénez и Sherry Cream) — 12–16C.

Идеальный вариант — тюльпановидный бокал (как для белого вина) или специальный хересный копита (небольшая узкая рюмка). Сухие сорта идеальны как аперитив, тогда как сладкие чаще подают к десертам.

Сухие хересы (Fino, Manzanilla, Amontillado) пьют охлажденными, небольшими глотками, как аперитив.

Богатые Oloroso можно смаковать после еды, как коньяк.

Сладкий Pedro Ximénez и Cream идеальны к десертам, иногда ими даже поливают мороженое.

Пить херес следует маленькими глотками, наслаждаясь сложностью вкуса.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Испанское золото в бокале: что такое херес, как его правильно пить и чем закусывать

Чем закусывать херес?

Интересно, что в Испании хересом не столько «запивают», сколько сопровождают трапезу. Так, к напитку подойдут классические испанские закуски:

Fino и Manzanilla — оливки, миндаль, морепродукты (креветки, устрицы), хамон, анчоусы;

Amontillado — сыры (манчего, пармезан), жареные миндальные орехи, паштеты;

Oloroso — мясные блюда (стейк, утка), копчености, зрелые сыры (камамбер, горгонзола);

Pedro Ximénez и Cream — шоколадные десерты, голубой сыр, фрукты (инжир, финики).

Также можно попробовать неожиданные вкусовые сочетания:

Fino и суши — свежесть вина подчеркивает вкус рыбы;

Oloroso и темный шоколад — винные танины гармонируют с какао;

Pedro Ximénez и фуа-гра — сладость и жирность создают идеальный баланс.

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