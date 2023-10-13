Винер заявила, что в России к ОИ готовились гимнастки из 24 стран

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Ирина Винер

За последние десятилетия в России к Олимпийским играм были подготовлены спортсменки из 24 стран, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на встрече глав дипломатических представительств дружественных государств. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, некоторые из этих спортсменок даже были близки к призовым местам.

В частности речь идет о «художницах» из США, Японии, Китая, Бразилии, Австралии и Монголии, уточнила она. Также, по ее словам, в РФ для тренировок перед Олимпиадой приезжали спортсменки из стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и ЮАР.

Все [эти] страны были здесь и тренировались. Мы готовили этих детей. Девочка из Южной Кореи [даже] была четвертой на Олимпийских играх, — отметила Винер.

Ранее Винер заявила, что россиянам стоит отказаться от участия в Олимпийских играх. Таким образом она отреагировала на информацию, что МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России. Она добавила, что не видит положительного исхода, при котором россияне смогут выступить.

3 октября Винер заявила, что участие в спортивных соревнованиях в нейтральном статусе и в белой форме равносильно проигрышу. По ее словам, подобные условия унизительны для отечественных олимпийцев, и при таких обстоятельствах не имеет смысла ехать на соревнования.