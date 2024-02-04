Винер рассказала, до какого возраста в России могут выступать гимнастки Винер заявила о возможности для гимнасток в России выступать до 60 лет

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Ирина Винер

В России нет возрастных ограничений для желающих заниматься художественной гимнастикой, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. По ее словам, спортсменки могут выступать хоть до 60 лет.

Взрослые должны продолжать выступать. И они могут выступать хоть до 60 лет. Могут выступать на соревнованиях, делать свою программу и набирать ту сумму баллов, которая соответствует их уровню подготовки — или КМС, или МС, — заявила Винер.

Ранее она назвала позором возможность выступления российских гимнасток без флага и гимна на международных соревнованиях. Винер подчеркнула, что для России будет унизительным участие ее спортсменов в соревнованиях без соответствующих национальных атрибутов и российские гимнастки никогда не поедут на такие состязания.

Международный олимпийский комитет допустил восемь спортсменов из России и троих из Белоруссии до летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Речь идет о тех атлетах, которые к текущему этапу смогли пройти квалификацию в своих видах спорта. На Играх будет запрещена символика России и Белоруссии, а также к участию не допустили спортсменов и тренеров, имеющих контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности.