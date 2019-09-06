https://static.news.ru/photo/42dbd908-d198-11e9-ba0c-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин и Ирина Винер-Усманова Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова посоветовала российскому лидеру Владимиру Путину оформить свой дом, где он принимает важных гостей, в стиле хохломы.

Главный тренер сборной РФ отметила, что хохлома — вид искусства, которого нет ни у кого в мире. Винер-Усманова также пообещала помочь президенту с выбором подрядчиков, которые всё это сделают. После этого она подарила Путину оригинальную картину, передаёт « Матч ТВ ».

Как писал News.ru, Винер-Усманова высказалась о развитии детского спорта в регионах на расширенном заседании коллегии Минспорта.