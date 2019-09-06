Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова посоветовала российскому лидеру Владимиру Путину оформить свой дом, где он принимает важных гостей, в стиле хохломы.
Главный тренер сборной РФ отметила, что хохлома — вид искусства, которого нет ни у кого в мире. Винер-Усманова также пообещала помочь президенту с выбором подрядчиков, которые всё это сделают. После этого она подарила Путину оригинальную картину, передаёт «
Как писал News.ru, Винер-Усманова высказалась о развитии детского спорта в регионах на расширенном заседании коллегии Минспорта.