Вильфанд: в ближайшие пять дней в Москву придёт «настоящая весна»

https://static.news.ru/photo/00e07f90-7bb6-11ea-beb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Температура в столице в ближайшие пять дней будет около нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, ему часто задают вопрос о том, когда наступит настоящая весна.

Ну что ж, можно говорить «здравствуй, настоящая весна», потому что температура в ближайшие пять дней будет около нормы. Это значит, что погода будет соответствовать усреднённым данным за все 140 лет метеонаблюдений, — пояснил он.

Вильфанд уточнил, что 11 апреля температура в городе будет на 1,5–2 градуса выше нормы, 13 апреля на 1,5–2 градуса превысит норму, а 14 и 15 апреля будет около нормы.

Он отметил, что представления людей о погоде субъективны, однако «именно это и есть настоящая весна», передаёт ТАСС.

Согласно данным Гидрометцентра, в субботу столбики термометров покажут 5–7 градусов тепла, в понедельник — 14–16, во вторник 4–9, в среду 1–6, в четверг 5–10.

Как писал NEWS.ru, ранее Вильфанд предупредил, что эпидемия коронавируса негативно повлияла на работу метеорологов. Все метеослужбы функционируют в бесперебойном режиме, однако точность данных может серьёзно пострадать.