Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве с 27 февраля Метеоролог Вильфанд: погода в Москве до конца месяца будет солнечной и ясной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 27 февраля в Москве ожидается ясная солнечная погода без осадков, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на следующей неделе ночи еще останутся морозными, но днем солнце уже будет прогревать воздух до плюсовых температур. Метеоролог отметил, что столбики термометров в столице могут показывать до +2 градусов.

Днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов, а ночи пока останутся морозными – столбики термометров покажут 8-12 градусов ниже ноля. С 27 февраля в столице ожидается солнечная малооблачная погода. До конца месяца в Москву не придут осадки, - заявил Роман Вильфанд.

По его словам, на следующей неделе существенно изменится характер погоды в Москве. Во-первых, начнет повышаться давление: во вторник и среду будет уже хорошо выраженный гребень высокого давления с центром над столицей, уточнил метеоролог. А во-вторых, начиная с понедельника солнце уже начнет оказывать свое влияние при формировании "теплового баланса", добавил он.

Солнце будет способствовать повышению температуры днем. А ночью из-за отсутствия облаков все же пока будет заметное охлаждение приземного слоя воздуха, - сказал он.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал мартовскую погоду в Москве на длинные выходные с 23 по 25 февраля. По его словам, температура воздуха днем достигала +4 градусов, что выше климатической нормы на 5–6 градусов. Метеоролог отметил, что такой температурный фон характерен не для конца февраля, а для конца марта.