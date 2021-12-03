Вильфанд спрогнозировал мягкую зимнюю погоду в Москве в выходные

В выходные москвичей ждёт мягкая, умеренная зимняя погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он сообщил, что катаклизмов не ожидается, а в воскресенье вполне удастся поиграть в снежки и покататься на санках.

В субботу в Москве ожидается ветер, мокрый снег, а на юге Новой Москвы — вовсе дождь, но в воскресенье этого не будет.

5 декабря ситуация изменится. В воскресенье будет комфортная и умеренная погода, ветра не будет, местами будет небольшой снег, но уже без мокрого. Установится штилевая погода. В Москве ночью будет от пяти до семи градусов мороза, а по области — ощутимый морозец до минус 10. После полудня температура повысится, но останется отрицательной — минус один — три, — сказал Вильфанд.

Ранее снежный циклон «Бенедикт» спровоцировал рост спроса на дворников в России почти в два раза. Ещё большая потребность в них обнаружилась в Москве и Санкт-Петербурге.

А в связи с тем, что зимой у коммунальных служб нередко не хватает ресурсов для уборки снега, замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила привлекать к этим работам граждан с задолженностями по оплате коммунальных услуг. По словам депутата, среди таких людей есть не только те, кто забывает оплачивать счета, но и «реально бедные».