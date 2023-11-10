Вильфанд рассказал, как изменится московская погода в выходные Вильфанд: 12 ноября в Москву придет потепление с дождями и ветер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье ожидается изменение погоды, связанное с приходом циклона в центральную часть Европейской России, который принесет потепление с дождями и усилением ветра, рассказал NEWS научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В воскресенье, 12 ноября, по сравнению с субботой погода существенно изменится. Это связано с тем, что к центру Европейской России подходит циклон. Он принесет воздух из Атлантики и обеспечит теплую погоду. Ночные часы в Москве будут в диапазоне от +2 до +4 градусов, а днем — от +5 до +7 градусов в Москве и до +8 по области. При этом ожидается облачная погода с дождями и порывами ветра до 17 метров в секунду, — сообщил Вильфанд.

По его словам, 13 и 14 ноября в столичном регионе ожидается облачная и дождливая погода «с одним и тем же температурным фоном и ночью, и днем — от +4 до +6 градусов». Помимо этого, сохранится ветреная погода.

Для второй декады ноября это очень теплая погода, температура будет выше климатической нормы примерно на пять-шесть градусов, — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд рассказал, что около 90% территории России уже покрыто снегом. По его словам, исключение составляет южная половина европейской части страны.