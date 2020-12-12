Вильфанд рассказал, в какие регионы России придёт аномальное тепло

https://static.news.ru/photo/ae0cf162-3ccc-11eb-a5eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг, 17 декабря, в ряд регионов Центрального федерального округа (ЦФО) придёт ощутимое потепление, а в Приволжье установится аномально тёплая для этих чисел декабря погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В среду температура будет стремиться к нулю градусов, а уже с четверга будут оттепели. Это касается регионов Центрального федерального округа, — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что более существенное потепление ожидается в Приволжье, где после аномальных холодов температура поднимется сразу на 2–4 градуса выше нормы.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Роман Вильфанд озвучил прогноз погоды на зиму в России. По его словам, россиян будут ждать то морозы, то оттепели. Характер нынешней зимы он описал как неустойчивый.