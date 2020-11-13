Вильфанд рассказал, с чем связан температурный парадокс в России

https://static.news.ru/photo/2236a206-2722-11eb-93d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look

Температура на севере азиатской части России на 15–20 градусов превышает норму, а на юге европейской части на 4–7 градусов ниже обычной, что вызывает температурный парадокс, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе температура на 4–7 градусов ниже нормы из-за поступления холодных масс с юга и юго-востока. При этом на север поступает тёплый воздух с Атлантики и Западной Европы, поэтому на севере европейской территории температура превышает норму на 8–10 градусов, на Таймыре и в Эвенкии — на 20 градусов, в районе Ямало-Ненецкого АО — на 12–15 градусов.

Получается, что минимальная температура в Салехарде такая же или чуть выше, чем где-нибудь в Астраханской области, в Башкортостане, — отметил синоптик.

По его словам, минимальные температуры на юге Европейской России составляют 10–12 градусов мороза, а в Салехарде — 6 градусов мороза. Таким образом, уточнил Вильфанд, происходит выравнивание температурного режима, который достаточно однородный на европейской территории и на севере Западной Сибири.

Он пояснил, что такой «температурный парадокс» возник из-за антициклона, который формирует систему перемещения воздушных масс: на юг и в центр европейской территории поступают холодные воздушные массы с юго-востока.

Казалось бы, это парадокс: если с юга поступают воздушные массы, то они должны же быть тёплыми. Ничего подобного. Действительно, воздушные массы перемещаются с востока на запад, но в районе Казахстана уже зимний режим и там низкая температура, — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что там температура сильно ниже, чем в Западной Европе, поэтому перемещение воздуха с юга и юго-востока приводит к перемещению холодных воздушных масс. Такая ситуация будет наблюдаться ещё около пяти — семи дней, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Вильфанд сообщил , что первые значительные снегопады ожидаются на европейской части России не раньше чем через пять — семь дней, хотя по ночам будет минусовая температура воздуха.