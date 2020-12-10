Вильфанд рассказал об уходе «антициклона-джентльмена» из центра России

https://static.news.ru/photo/f27f258e-3b39-11eb-8b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антициклон «неспешно и по-джентльменски» покидает центральную часть страны, поэтому россиян ждёт плавное потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, плюсовых значений температуры ждать не приходится, но характер погоды изменится, передаёт РИА Новости.

На европейскую часть влияет антициклон с очень высоким давлением в центре, которое было в первую половину недели. Потом постепенно давление падает. Но антициклон всё равно будет до начала следующей недели — в понедельник и во вторник. Но характер погоды будет меняться, так как давление падает. В Москве будет постепенное повышение температуры, именно постепенное, такое джентельменское, медленное, неспешное поведение антициклона, — сказал Вильфанд.

Так, в столице теплеть начнёт в понедельник, ночью будет −7...−9 градусов, в Подмосковье — до −11 и до −1...−6 днём. Во вторник может выпасть снег, но немного — до двух миллиметров, серьёзных снегопадов не ожидается.

Как писал NEWS.ru, Роман Вильфанд сообщил, что погода в России текущей зимой будет переменчивой, но суровой её не назовёшь. Периоды тепла будут сменяться заморозками, таким образом, зима будет отличаться от прошлой, когда погода была устойчивой на протяжении нескольких месяцев