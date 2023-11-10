Вильфанд рассказал о погоде в России на предстоящей неделе Вильфанд: на следующей неделе почти везде в России будет теплее нормы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти повсеместно на предстоящей неделе в России температура воздуха будет выше климатической нормы, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Исключение составят регионы Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов.

На предстоящей неделе температура воздуха в России почти повсеместно, за исключением Северо-Западного федерального округа и части Дальнего Востока, будет на три-шесть градусов выше нормы, — заявил Вильфанд.

По его словам, «невероятно тепло», то есть выше нормы примерно на 10–12 градусов, будет на севере Красноярского края.

Это хоть и супертеплая погода, но она означает «тепло» по-сибирски. Ночные температуры там прогнозируются от −8 до −13 градусов, а дневные — от −4 до −9, — добавил синоптик.

В Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае в ночные часы будет от −1 до −6 градусов, местами до −9. В дневные часы воздух прогреется до нулевой отметки — температура будет держаться в диапазоне от −2 до +3 градусов. В это время, как отметил Вильфанд, там «должны трещать мощные морозы», но антициклон, который находится около Байкала, обуславливает перенос теплых воздушных масс из Центральной Азии и Китая.

На Дальний Восток по восточной периферии этого антициклона пропускаются холодные воздушные массы. Там настоящие морозы, — констатирует научный руководитель Гидрометцентра.

В начале недели, 13 ноября, на Чукотке температуры будут «умеренными» — от −15 до −20. Но уже со вторника, 14 ноября, там прогнозируется до −32, что на пять градусов ниже климатической нормы, отметил Вильфанд.

По его словам, в Якутии прогнозируется «очень неоднородная погода». На западе республики ожидается около −20 ночью и около −15 днем, а на востоке и в центре установились «серьезные морозы» до −38 градусов. Сильные холода ожидаются и на севере Хабаровского края, до −30, что ниже нормы на три-четыре градуса.

Ранее Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные в Москве и Подмосковье ожидается изменение погоды, связанное с приходом циклона в центральную часть Европейской России, который принесет потепление с дождями и усилением ветра.