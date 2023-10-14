Вильфанд рассказал о похолодании в Москве Роман Вильфанд: в столичном регионе завершится теплая и ветреная погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и области после теплых и дождливых выходных с понедельника, 16 октября, будет прохладнее, потому что в регионы центральной части Европейской России начнут поступать воздушные массы с запада и северо-запада, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На предстоящей неделе ожидаются кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя, но есть вероятность выпадения мокрого снега.

В начале недели температурный фон будет с незначительными отклонениями соответствовать климатической норме: в ночные часы от минус одного до плюс четырех градусов Цельсия, в дневные — от четырех до девяти градусов тепла. В последующие дни начнется понижение температуры — от минус двух до плюс трех градусов ночью и от двух до семи градусов тепла днем, — сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, после теплых, ветреных и дождливых выходных, в которые температурный фон будет выше нормы на шесть — восемь градусов, циркуляция воздушных масс поменяется, и в понедельник, 16 октября, они будут поступать в столичный регион с запада. Со вторника, 17 октября, придет воздух с северо-запада.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова объяснила, что в столичный регион пришло тепло, которое будет сопровождаться пасмурной погодой до середины следующей недели. По ее совам, дожди продлятся в Москве до 20-х чисел октября, после чего установится теплая и сухая погода.