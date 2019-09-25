https://static.news.ru/photo/9b6c8d72-df7d-11e9-85ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в октябре север европейской территории страны будет находиться в зоне тепла. По словам научного руководителя учреждения Романа Вильфанда, выше нормы воздух прогреется в Архангельской, Псковской, Ленинградской, Новгородской областях и Ненецком округе.

Теплее обычного октябрь будет на севере Западной Сибири, Красноярского края, Якутии и Чукотки, а также в Магаданской области. Ниже средней температура опустится в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Читинской и Амурской областях, Туве, Забайкалье, Красноярском и Хабаровском краях.

На всей остальной территории России октябрь останется в рамках климатической нормы. Обильные осадки возможны в Приморье, Магаданской и Архангельской областях, Ненецком округе, Алтайском крае и на Чукотке, передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что холодный сентябрь ещё не признак того, что морозные дни придут очень скоро. Стужа может смениться достаточно тёплым октябрём, предупредили в Московском метеобюро.