Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь Вильфанд: в новогоднюю ночь на 80% территории России погода будет в пределах нормы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в новогоднюю ночь на 80% территории России погода будет в пределах климатической нормы. В Москве и Санкт-Петербурге даже возможна оттепель, отметил он в беседе с ТАСС.

Ученый подчеркнул, что погода на 1 января суровее обычного ожидается только в Красноярском крае, Тюменской, Омской и Новосибирской областях, где температура будет ниже нормы на 4-10 градусов.

По предварительным расчетам, на 80% территории страны температура прогнозируются около и выше нормы. Наиболее заметные отрицательные аномалии ожидаются в Сибирском федеральном округе. <...> В Якутии в новогоднюю ночь температура ожидается примерно на 4-5 градусов выше нормы, — рассказал Вильфанд.

По его словам, новые расчеты свидетельствуют о том, что в Московском регионе новогодняя ночь может быть с «супермягкой погодой». Столбик термометра местами поднимется до плюс 2 градусов, и не опустится ниже минус 5 градусов.

Такая же мягкая погода в праздничную ночь ожидается в Санкт-Петербурге — «от минус 2 до плюс 2 градусов», уточнил синоптик.

Ранее Роман Вильфанд говорил, что жителей столицы в новогоднюю ночь ожидает достаточно теплая погода. По его словам, предварительно, температура составит от 0 до минус 5 градусов. 24 декабря ученый уточнил, что прогноз на новогоднюю ночь неокончательный. При этом его вероятность он называл очень высокой — 75–80%.