Вильфанд предрёк особенно тёплую погоду на Новый год в ряде регионов РФ

https://static.news.ru/photo/aebf63f6-4a87-11eb-8e85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне могут рассчитывать на тёплую погоду в новогоднюю ночь в западных и центральных регионах РФ, на востоке ожидается сильный мороз, привычные низкие температуры прогнозируются в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что новогодняя ночь и первый день 2021-го будут тёплыми в западных регионах европейской части РФ, пишет «Интерфакс».

Особенно тёплая погода будет в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге, Карелии, Брянской, Московской, Новгородской, Тверской областях, Москве, в центральных районах, на Черноземье, в Воронежской и Курской областях, везде температура выше и около нормы, от 0 до +5 градусов, — заявил эксперт.

Вильфанд добавил, что на «весеннюю» температуру могут рассчитывать в Крыму и на побережье Чёрного моря: в новогоднюю ночь ожидается от +7 до +10, днём до +15 градусов по Цельсию. Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области, а также Алтайский край могут «накрыть» сибирские морозы — температура упадёт на 10–12 градусов ниже нормы.

Москвичам синоптики пообещали тёплую новогоднюю ночь. 31 декабря температура будет около нулевой отметки: −3...+3 градуса. А 1 января — от −3 до +2 градусов. Вильфанд отметил, что прогноз временный, поскольку ситуация осложняется борьбой антициклона и циклона. Тем не менее он заверил, что температурный фон превысит норму на 7–8 градусов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве в первой половине текущей недели температура воздуха будет на три градуса ниже нормы. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, будет солнечно и осадков не ожидается, так как будет преобладать антициклональный режим погоды.