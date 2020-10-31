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Вильфанд рассказал о грядущей зиме в России

03:29, 02 ноября 2020 248
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Зима в России будет холоднее, чем годом ранее, однако окажется неоднородной, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, синоптики в этом году не прогнозируют передвижения очень тёплых масс, как это было в прошлом зимнем сезоне, передает РИА Новости.

Тепло прошлогодней зимы объяснялось постоянным притоком воздушных масс, которые формировались над Атлантикой. Эти массы попадали не только в Центральную Россию, но достигали и Урала, и даже Азиатской части.

По словам Вильфанда, не исключено, что средняя температура будет выше нормы, хоть и не так сильно, как в прошлом году.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Роман Вильфанд рассказала о наступлении со 2 ноября «золотой осени» в России. По его словам, тёплая погода перейдёт из октября в ноябрь.

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