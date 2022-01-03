Вильфанд рассказал, когда в Москву придёт оттепель

В среду, 5 января, жителей Московского региона ожидает потепление до нуля градусов. С ним придут осадки, гололедица и метель. Рассчитывать на рождественские морозы не следует, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В среду к Москве достаточно быстро переместится циклон, который пока над Северным морем, потому с полудня и после начнутся заметные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура в течение дня вырастет от минус 2 до 0 градусов, но потепление ознаменуется непогодой, — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что ожидаются и усиление ветра до 15 метров в секунду, метель, заносы на дорогах и гололедица. В ночь на четверг, 6 января, непогода сохранится, а потепление в последующие дни продолжится. Столбики термометров будут показывать до 2 градусов тепла в дневные часы, и «будет совершенно тёплая погода».

Однако перед оттепелью москвичей ожидают «настоящие январские морозы».

Во вторник будет настоящая январская погода с морозами. Связано это с тем, что на восток европейской части России будет распространяться гребень высокого давления. <...> Температура днём максимальная будет 8–10 градусов мороза. Хорошая такая зимняя погода будет с температурой ниже нормы на 1–3 градуса, — рассказал Вильфанд.

В ночь на 7 января температура будет на 5–7 градусов выше климатической нормы, однако днём она начнёт постепенно снижаться и к ночи на субботу составит 3–6 градусов мороза.

Ранее климатолог спрогнозировал холодный 2022 год на всей Земле.