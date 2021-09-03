Вильфанд рассказал, когда в Москву придёт бабье лето

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в столицу придёт бабье лето. В разговоре с NEWS.ru специалист заметил, что в этом году осень наступила весьма резко.

Осень началась по календарю. Если сравнивать с прошлыми годами, то такое было редко. В этом году всё чётко по календарю. Наступило 1 сентября, резкое изменение температурного режима. Лето попрощалось очень тепло — 31 августа в Москве было плюс 26, по области — плюс 28, — рассказал специалист.

Он заметил, что в первую неделю сентября температура опустилась примерно на четыре градуса ниже нормы. Такая температура воздуха больше соответствует концу месяца, однако, несмотря на это, бабье лето в этом году всё равно прогнозируется.

Первые признаки начнутся уже в середине следующей недели. Начиная с понедельника осадков станет гораздо меньше, они будут эпизодическими, а к середине недели они прекратятся, потому что давление заметно повысится. В среду можно ожидать, что температура будет около плюс 15 градусов, — добавил Вильфанд.

В дальнейшем температура будет повышаться. Он также уточнил, что бабье лето — это не просто потепление. По словам специалиста, бабьим летом называют повышение давления от Азорского антициклона, из-за чего воздух становится будто бы хрустальным. Вильфанд заметил, что многие писатели и поэты воспевали эту пору в своих произведениях, но при этом упоминали некую «паутинку».

Метеорологи объясняют это тем, что воздух распространяется при Азорском циклоне, трансформируется и становится сухим, прозрачным, очень хрупким. Но бабье лето в таком исполнении бывает всё-таки редко, — подчеркнул Вильфанд.

Что касается остальной России, то на Урале и в Сибири, к примеру, бабье лето начнётся уже в ближайшее время. Температура будет превышать норму примерно на восемь градусов, поэтому в этих регионах будет жарко — до +28 градусов. На Алтае же температура может достичь показателя в +32 градуса.

В Забайкальском крае и в Амурской области бабье лето будет сопровождаться температурой до +28 градусов. В Якутии и Магаданской области будет +22 градуса, что является отклонением от нормы на восемь градусов.

Ранее сообщалось, что ушедшее лето 2021 года в Москве стало вторым самым жарким после сезона 2010 года за всю историю метеонаблюдений.