Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве на следующей неделе Роман Вильфанд: с 6 по 12 ноября в Москве будет тепло и дождливо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На предстоящей неделе, 6–12 ноября, погода в Москве и Подмосковье будет выше климатической нормы на три-четыре градуса, заявил в беседе с NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Также ожидаются дожди.

На следующей неделе температура воздуха в столичном регионе будет выше нормы на три-четыре градуса, но постепенно станет снижаться и к концу недели окажется выше нормы на один-два градуса. Ночные часы будут близки к нулевой отметке — от −1 до +3 градусов, а дневные — от +1 до +6 градусов. При этом ожидаются осадки в виде дождей, — сообщил Роман Вильфанд.

Также он рассказал, что в предстоящее воскресенье, 5 ноября, температура воздуха в Московском регионе может преодолеть температурный рекорд четырехлетней давности и достичь самых высоких показателей для этого дня за всю историю наблюдений. По его словам, в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки 13–15 градусов тепла, что на восемь градусов выше климатической нормы. Максимальное значение для этого дня было зафиксировано в 2019 году и составило 12,9 градуса. Температурная аномалия вызвана тем, что в Москву будет поступать воздух одновременно из Северной Африки и Центральной Азии.